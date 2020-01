Les déboires de Kyle Kuzma pourraient pousser les Los Angeles Lakers à se séparer du jeune joueur d'ici le 6 février, date deadline des transferts NBA. Son nom circule actuellement parmi le flot des rumeurs et Sam Amick de The Athletic fait savoir que les Californiens seraient prêts à écouter les offres pour leur ailier de 24 ans. Sa production a été revue à la baisse depuis l'arrivée d'Anthony Davis. Il a perdu sa place de titulaire et il est passé de presque 19 points à 12 unités en à peine 23 minutes. Sa maladresse pose problème. Cette nuit, par exemple, il a converti seulement 2 de ses 8 tentatives lors de la victoire contre les Detroit Pistons.

Kyle Kuzma avait été le seul jeune prospect conservé par les Lakers lors de l'échange avec les Pelicans qui a permis la venue de Davis. Malgré ses difficultés, il a déjà montré des choses intéressantes en NBA. Il peut susciter les convoitises. Le joueur est encore sous contrat pendant un an, pour moins de 2 millions de dollars, mais il sera éligible à une extension l'été prochain.

Les spéculations autour de son départ avaient commencé à prendre forme après que l'entraîneur personnel du joueur déclare que Kawhi Leonard était un meilleur joueur que LeBron James.