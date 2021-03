Kyle Kuzma, il est venu le temps des responsabilités

Anthony Davis va encore manquer aux Los Angeles Lakers. Absent depuis mi-février, l'intérieur se trouve à l'infirmerie et va devoir patienter pour son retour. On évoque encore deux semaines d'indisponibilité pour AD. Une mauvaise nouvelle pour les Angelenos. Mais une aubaine pour Kyle Kuzma ?

Car avec les difficultés des champions NBA en titre à l'intérieur, l'entraîneur Frank Vogel cherche logiquement des solutions. Notamment pour compenser l'absence de sa star sur le plan offensif. Et avec les problèmes de Marc Gasol, également indisponible, Kuzma représente une vraie option.

Souvent pointé du doigt par le passé, le jeune talent de 25 ans a accepté de faire des efforts pour trouver sa place dans la nouvelle dynamique des Lakers. Récompensé par une bague et un nouveau contrat, il peut profiter de cette opportunité pour passer un cap.

Et justement, face aux Indiana Pacers (105-100) la nuit dernière, il a été tout simplement le grand artisan du succès de son équipe. Si LeBron James a encore fait le boulot (18 points, 10 passes décisives), Kuzma a fait la différence dans le money-time.

Auteur de 15 de ses 24 points dans le dernier quart-temps, l'intérieur a pris les choses en mains pour mettre le succès des siens. Et il ne s'agit pas forcément d'une surprise. Sur le plan offensif, il a toujours affiché des facilités. Avec des responsabilités plus importantes, il en profite logiquement.

"Je joue simplement mon jeu, vraiment. Je prends ce qu'on me donne. Franchement, je ne veux rien forcer. Je n'ai pas envie d'essayer d'être juste un scoreur et de tenter ma chance à toutes les possessions.

Quand je suis ouvert, je peux bien évidemment tirer. Mais je veux surtout faire le bon choix, la bonne action et de me servir au mieux de mes coéquipiers. Voilà où je me trouve", a confié Kyle Kuzma.