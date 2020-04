Les stars NBA sont parfois de sacrés personnages. Avec leur ego, leur personnalité marquée, etc. Kyle Lowry est un cas. Souvent, ça fait pencher la balance en la faveur de son équipe. C’est un compétiteur acharné. Un leader. Mais il arrive aussi que ses caprices plombent l’ambiance. Illustration avec une anecdote très drôle maintenant qu’il y a le recul, racontée par Fred VanVleet et DeMar DeRozan lors d’un live Instagram. L’histoire remonte à la saison 2016-2017, lors d’un entraînement des Toronto Raptors à UCLA.

VanVleet : « Je parle de ça à tout le monde. Quand les gens ne connaissent pas le milieu NBA, je leur raconte cette anecdote pour décrire à quoi ça ressemble. Déjà, commençons par dire que Kyle n’avait pas envie de s’entraîner ce jour-là je pense. On avait joué contre L.A. Et on était resté. On est sorti le soir. En tout cas la plupart d’entre nous. Et le lendemain, on a fait un 5 vs 5. On [les joueurs du banc] vous a démonté. On devait mener de 20 points au bout de 5 minutes. Le coach craquait. Kyle n’était pas vraiment impliqué. Donc Casey a voulu le faire sortir. Et Kyle dit ‘non, je ne sors pas’. Le gars s’est assis sur le parquet et commence à balancer ‘si je ne joue pas l’entraînement est terminé’. »

DeRozan : « Casey nous a dit d’aller sur l’autre terrain pour que l’on continue à jouer. Cet enfoiré [Lowry] a pris la balle et a dit ‘si je ne m’entraîne pas, personne ne s’entraîne.’ J’ai juré c’est l’une de mes anecdotes préférés sur Low. »

Kyle Lowry serait même allé jusqu’à s’assoir sur le deuxième terrain pour bien faire passer son message. Sacré loustic.