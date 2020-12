Kyle Lowry pousse un coup de gueule face aux difficultés des Raptors

Les Toronto Raptors connaissent un début de saison compliqué. Battus par les Philadelphia Sixers (93-100) la nuit dernière, les Canadiens n'ont pas encore remporté le moindre match. Kyle Lowry et ses partenaires affichent ainsi un mauvais bilan : 0 victoire et 3 défaites.

Il n'y a bien évidemment pas encore le feu aux Raptors. Il s'agit seulement de trois rencontres et cette équipe a le potentiel pour relever la tête. Avec Pascal Siakam ou encore Fred VanVleet, ce groupe a largement les qualités pour retrouver du rythme et se battre pour les Playoffs à l'Est.

Pour autant, Lowry a décidé de pousser un coup de gueule. Frustré par les résultats actuels, le meneur n'a pas hésité à secouer ses partenaires.

"Il s'agit de douleurs pour grandir. On se retrouve avec une nouvelle équipe, une nouvelle situation pour tout le monde. Je pense que nous sommes vraiment durs mentalement, mais je crois que nous ne sommes pas tous sur la même page. Nous ne sommes pas tous sur la même page, mais nous travaillons pour ça. Nous n'avons plus de temps à perdre. A 0-3, nous avons vraiment besoin d'une victoire. On arrive même à un point où la victoire s'annonce impérative. Il va falloir rapidement se reprendre", a ainsi prévenu Kyle Lowry pour Sports Network.

Kyle Lowry dans le grand flou sur son futur aux Raptors

Les Raptors ont connu une intersaison agitée. Même si VanVleet a été retenu grâce à un gros contrat, Toronto a perdu plusieurs éléments importants comme Serge Ibaka ou encore Marc Gasol. Cette équipe doit donc s'adapter. Mais Kyle Lowry le sait très bien, il ne faut pas accumuler un trop gros retard...