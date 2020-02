La tuile s'est confirmée. Les Brooklyn Nets joueront jusqu'à la fin de la saison sans Kyrie Irving, dont la blessure à l'épaule a été jugée trop sérieuse pour lu permettre de jouer normalement. C'est Sean Marks, le General Manager, qui a annoncé aux journalistes présents à Philadelphie pour la rencontre entre les Nets et les Sixers que le meneur All-Star allait devoir subir une opération.

Kyrie Irving n'aura donc joué que 20 matches cette saison, laissant Spencer Dinwiddie et le collectif de "BK" parvenir à maintenir l'équipe dans le top 7 de la Conférence Est jusqu'ici. On ne doute pas de la capacité des Nets et de Kenny Atkinson à garder le cap et à finir à une place respectable. On est un peu plus inquiets en cas d'affrontement avec une équipe mieux armée dès le 1er tour des playoffs.

L'objectif est donc désormais de se montrer patient en attendant que Kyrie Irving et Kevin Durant puisse jouer ensemble la saison prochaine.

Les stats de Kyrie Irving en NBA