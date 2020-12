Kyrie Irving, ses confidences sur ses retrouvailles avec les Celtics

Kyrie Irving a provoqué un véritable buzz avec sa purification du TD Garden. Si le meneur des Brooklyn Nets a assuré que son geste n'était pas lié aux Boston Celtics, il a aussi beaucoup fait parler car il s'agissait du premier retour du natif de Melbourne à Boston depuis son départ en 2019.

Et on le sait, le passage de l'ancien joueurs des Cleveland Cavaliers aux Celtics a été chaotique. En plus d'un échec sur le plan sportif, Irving a aussi connu certains problèmes en interne. De son côté, Irving a tourné la page.

Sur ce match de pré-saison, il a échangé des sourires puis des accolades avec plusieurs anciens partenaires comme Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Robert Williams.

Kyrie Irving taclé par Barkley : « Ferme-là et joue au basket »

Avec le public, Irving aurait probablement connu un retour plus compliqué à Boston. Car il ne faut pas oublier qu'il avait promis de rester, avant de partir pour les Nets. En tout cas, ce come-back, avec le sourire, tord (un peu) le coup aux rumeurs concernant ses embrouilles chez les Celtics.

Oui, Kyrie Irving a eu des problèmes au sein du vestiaire à Boston. Mais pas avec tous les joueurs comme l'histoire a été parfois racontée.

Boston media said he was the problem. It doesn't look like he's the problem to me pic.twitter.com/mQrmse1910

— ”Nathan,” not ”Nate” (No sources) (@nathenmikeuxl) December 19, 2020