Kyrie Irving de retour, ce n’est pas pour tout de suite

Touché à l'épaule depuis plusieurs semaines, Kyrie Irving n'est toujours pas prêt de rejouer et devra encore patienter à l'infirmerie

On ne va pas se mentir, ça ne sent clairement pas bon pour Kyrie Irving. La communication sur sa blessure à l'épaule est bancale et aucune véritable information ne sort sur la nature exacte de son pépin. Kenny Atkinson avait annoncé un retour d'ici une à deux semaines... il y a près de trois semaines maintenant. Aujourd'hui, une source proche de l'organisation affirme que le transfuge des Celtics ne devrait pas revenir avant deux à trois semaines.

Il y a quelques semaines, l'hypothèse d'une opération n'était pas exclue si le tendon enflammé au niveau de son épaule était partiellement déchiré. Pour l'instant, cette option reste lointaine mais le peu d'informations qui émanent de la franchise peut nous faire craindre cette finalité. En attendant, il va poursuivre les soins et regarder les performances de Spencer Dimwiddie qui s'affiche clairement en patron depuis son absence.

