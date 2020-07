Kyrie Irving et Dion Waiters ne se supportaient pas aux Cavs…

Associés aux Cleveland Cavaliers entre 2012 et 2015, Kyrie Irving et Dion Waiters ont eu vraiment beaucoup de mal à se supporter.

Il ne s'agit pas d'un secret, Kyrie Irving dispose d'une personnalité très forte. Le meneur de jeu n'a pas toujours été un coéquipier idéal. Ses anciens partenaires aux Cleveland Cavaliers et aux Boston Celtics peuvent en témoigner. Et sur ses débuts en NBA, le natif de Melbourne avait une vraie tension avec Dion Waiters ! Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2011, Irving voulait incarner le renouveau de la franchise de l'Ohio. Choisi lui au #4 pick en 2012, Waiters avait la même ambition. Et alors que les deux hommes devaient s'associer pour permettre la reconstruction des Cavs, ils se sont surtout opposés d'après les informations de The Athletic. C'est simple, ils ne pouvaient tout simplement pas se voir !

Kyrie Irving répond cash à ses détracteurs !

Malgré les efforts des dirigeants pour arranger puis couvrir la situation, ils ont refusé de faire le moindre effort. Et ils se battaient pour avoir la gonfle entre les mains. Pour avoir le statut de star. Ils ne se parlaient pas, ne se respectaient pas et même se détestaient ! Assez logiquement, Kyrie Irving a pris le dessus grâce à ses performances sportives. Et en 2015, alors que son apport se réduisait depuis le retour de LeBron James, Waiters a été envoyé à l'Oklahoma City Thunder. Notamment dans le but de recruter des éléments importants dans la quête d'un titre : JR Smith et Iman Shumpert. Pour rappel, Dion Waiters se trouve actuellement aux Los Angeles Lakers, où il tente de relancer sa carrière.