Kyrie Irving et Dwight Howard critiqués par un joueur du Jazz

Les prises de parole de Kyrie Irving et Dwight Howard pour le boycott de la reprise de la saison NBA ont marqué les esprits. Normal, il s'agit de deux stars de la ligue - et dans le cas de Kyrie du vice-président du syndicat des joueus - et leur voix pèse plus aux yeux du public. Pourtant, lors de cette fameuse conférence téléphonique, certains n'étaient pas du tout d'accord avec le point de vue du meneur des Brooklyn Nets et du pivot des Los Angeles Lakers. Ed Davis, l'intérieur du Utah Jazz. veut évidemment que la NBA et ses joueurs soient très actifs au sein du mouvement Black Lives Matter.

Mais il souhaite que la compétition reprenne et n'hésite pas à égratigner un peu Irving et Howard.

"C'est facile pour un gars comme Kyrie de dire qu'il est prêt à donner tout ce qu'il a. Mais est-ce qu'il le ferait vraiment ? C'est facile aussi pour Dwight de dire que l'on n'a pas besoin de jouer alors qu'il se trouve dans sa ville à 20 millions de dollars à Atlanta.

Il y a d'autres gars dans ces rosters qui ont besoin de cet argent pour prendre soin de leurs proches. Pour les superstars de la ligue, c'est facile de dire des choses et de parler de ce qu'ils ressentent. C'est beaucoup plus significatif quand ce sont les role players qui s'expriment.

Si les stars disent : 'On ne joue pas', ça va quand même pour eux. D'autres ne le peuvent pas", a expliqué Davis sur Hoopshype.

Malgré l'impression que des joueurs étaient prêts à boycotter en masse la saison, Ed Davis est persuadé que les équipes seront bien sur la ligne de départ le 30 juillet.

"Je suis sûr à 99.9% que l'on va finir la saison. Je sais que quelques joueurs du Jazz ont des inquiétudes et on en parle dans notre groupe de discussions. A chaque fois, tout le monde dit être prêt à jouer.

Même la majorité des autres joueurs que je connais à travers mes anciennes équipes, me disent qu'ils veulent jouer".

Kyrie Irving et Dwight Howard ont en tout cas initié une discussion supplémentaire avec la ligue alors que tout semblait réglé pour une reprise le 30 juin à Orlando. Le fait que LeBron James soit en faveur d'un redémarrage devrait peser dans l'autre sens.