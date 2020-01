Kyrie Irving : « Vous n’êtes pas dans notre vestiaire alors foutez le camp »

Kyrie Irving a encore réussi à créer la polémique. A peine revenu de blessure, le meneur des Brooklyn Nets s'est illustré en réclamant du renfort après une nouvelle défaite de son équipe. Pire encore, il a cité le nom des 6 joueurs qui, selon lui, méritait d'être épaulés. Mais du coup, quid de tous les autres qui composent l'effectif ? Sa remarque n'est pas passée inaperçue. Mais le joueur All-Star n'a même pas le sentiment d'être en tort.

Kyrie Irving with STRONG words at practice:

"It's not like I'm an ass---- yelling at everybody in the freaking locker room all the time ... If it's harsh as a leader or it's too much for anybody, you're not in our locker room—stay the f--- out." pic.twitter.com/peVcXQgsun

— SNY (@SNYtv) January 17, 2020