Kyrie Irving, un rendez-vous pris avec les Lakers…

Il ne s'agit pas d'un secret, les Brooklyn Nets visent le titre NBA. Une ambition logique pour une équipe qui peut compter sur trois des meilleurs joueurs de la Ligue avec Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant. Un objectif d'ailleurs parfaitement assumé par les membres de la franchise.

Après la victoire obtenue face aux Los Angeles Lakers (109-98), Irving a refusé de s'emballer. En effet, le meneur des Nets a bien conscience que les Lakers étaient diminués sans Anthony Davis et Dennis Schröder. Et si Brooklyn évoluait sans Durant, le meneur a envie de découdre plus tard dans la saison face à des Angelenos à 100%.

"Nous allons les retrouver plus tard. Nous sommes impatients de pouvoir nous mesurer face à une équipe des Lakers, en bonne santé et au complet. C'est une chose que nous voulons vraiment. Je sais que tout le monde veut ça. J'ai hâte de relever ce défi et de les retrouver", a confié Kyrie Irving face à la presse.

Pour beaucoup d'observateurs, les Lakers et les Nets ont de bonnes chances de se retrouver en Finales NBA. Et avec le statut de champion, les Californiens représentent logiquement les hommes à faire tomber. Visiblement, Kyrie Irving a LeBron James et ses partenaires dans son viseur.

Quand Kyrie Irving se fout gentiment de la gueule de LeBron James