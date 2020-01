Kyrie Irving se rapproche (enfin) de son retour sur les parquets

Les rumeurs les plus folles commençaient à circuler concernant Kyrie Irving. Blessé à l'épaule depuis mi-novembre, le meneur des Brooklyn Nets devait initialement rater seulement quelques matches. Début janvier, il y avait encore des doutes concernant la date de son retour avec une possible saison terminée en cas d'opération. Mais finalement, le natif de Melbourne semble enfin sur la bonne voie. Autorisé à reprendre l'entraînement par le staff médical, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a même participé à des oppositions (4 contre 4 et même 5 contre 5). Présent devant les médias par la suite, Irving a affiché son envie de revenir au plus vite sur les parquets NBA.

"J'espère avoir encore quelques répétitions, en plus des entraînements. Donc mon retour se fera probablement la semaine prochaine. Mais ça peut aussi aller un peu plus vite. On va dire que je me donne une semaine pour reprendre du rythme et voir aussi comment mes sensations évoluent. Je veux gagner un titre ici. Et pour construire une vraie culture et élever le niveau, il faut être au top. Il faut donner son meilleur, faire des sacrifices pour également pousser les autres à se dépasser. Et je sais qu'ils font la même chose pour moi", a confié Kyrie Irving.

En son absence, Spencer Dinwiddie a été solide à la mène. Mais les Nets traversent actuellement une période difficile (7 défaites de suite). Actuellement 8ème de la Conférence Est, Brooklyn ne dira donc pas non à un retour de Kyrie Irving pour relancer la machine.