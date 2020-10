A peine nommé head coach des Brooklyn Nets, Steve Nash avait bien pris soin de brosser Kyrie Irving dans le sens du poil. Le Canadien s'était dit extatique à l'idée de coacher Irving, "l'un de ses joueurs préférés de tous les temps". On peut supposer que Kyrie Irving et Kevin Durant ont tous les deux validé la venue du Hall of Famer, mais "Uncle Drew" semble avoir une conception un peu particulière du job que devra effectuer Nash.

Dans le même podcast ETCs au cours duquel il a déclenché une crise d'urticaire chez les fans de LeBron James, Kyrie s'est exprimé sur la dynamique à laquelle il s'attendait avec le "débutant" Steve Nash à la tête de l'équipe. On a beaucoup vu une phrase en particulier être sortie de son contexte :

"Je ne nous vois pas avoir besoin d'un head coach".

C'est bien plus complexe que ça et on a du coup traduit le propos en entier, pour ne pas tomber gratuitement sur Kyrie, même s'il y a quand même des choses à redire là-dessus.

"Les gens ont dit tout de suite : Kyrie et KD ont fait virer Kenny Atkinson. C'est complètement faux."

Irving y évoque le départ de Kenny Atkinson, mais aussi ce qu'il attend d'un coach et ce qu'il pense avoir comme relation avec Nash à Brooklyn.

"Les gens ont dit tout de suite : Kyrie et KD ont fait virer Kenny Atkinson. C'est complètement faux. Kenny était top pour ce groupe et j'appréciais vraiment ce qu'il apportait. Pour Steve Nash, on a tous entendu et vu à quel point il était fort comme joueur, mais c'est en apprenant à le connaître comme individu que tu comprends pourquoi il peut coexister avec nous. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient et veut mettre sa philosophie de coaching dans tout ce que l'on fait et tout renverser, nous faire courir le premier jour d'entraînement, etc... J'ai besoin et on a besoin de quelqu'un qui comprend que je suis d'abord un être humain. Je suis d'abord au service de ma communauté et des miens, et le basket est quelque chose d'autre que je fais au quotidien parce que j'aime ça et parce que j'ai les bons ingrédients et les bonnes personnes autour de moi pour faire mon job.

Entre Steve et moi, c'est devenu une relation pleine de respect. On s'est vu au Hall of Fame pour son introduction. On s'est pris dans les bras. Aujourd'hui, c'est le head coach. Sa présence va aussi changer la perception que l'on a des coaches. Je ne nous vois pas vraiment avoir un head coach à proprement parler. KD pourrait être head coach. Parfois ça pourrait être moi".

Dans l'idée, c'est beaucoup moins choquant qu'avec la seule phrase "Je ne nous vois pas avoir un head coach", non ?

Kyrie estime qu'avec l'expérience que KD et lui ont accumulée et leur statut, ils seront à même d'épauler Steve Nash et son staff. Ils n'auraient a priori pas "validé" un coach avec davantage d'idées préconçues et une identité de jeu plus marquée, comme Mike D'Antoni ou Tom Thibodeau. Mais tout ça pose aussi la question de la manière dont se dérouleront les choses si la mayonnaise ne prend pas tout de suite et que les résultats n'interviennent pas rapidement.

Nash sera-t-il capable d'asseoir une certaine autorité et d'imposer ses choix si ses joueurs le considèrent dès le départ comme un collaborateur, plus que comme un supérieur hiérarchique ? C'est aussi pour voir de quelle manière vont se goupiller les choses dans ce trio de membres et futurs membres du Hall of Fame que les Nets vont être l'une des équipes les plus fascinantes à observer en 2021.

En tout cas, pas besoin de découper intégralement Kyrie Irving pour cette sortie. Il a toujours une propension assez exceptionnelle à constamment dire les choses de manière ambigüe et en laissant la place à toutes les interprétations possibles. Ce n'est pas vraiment le cas ici. Ca ne veut pas dire que le fait qu'il veuille absolument faire les choses comme il les entend ne posera pas problème en définitive...