Kyrie Irving nouvel adjoint de Chris Paul au syndicat des joueurs

Si Chris Paul est toujours le président du syndicat des joueurs (NBPA), le mandat de trois ans de Pau Gasol, l'un des 6 vice-présidents, arrivait à expiration. L'intérieur espagnol n'étant plus sous contrat pour le moment, il a décidé de ne pas se représenter. Les joueurs ont donc élu un nouvel adjoint à CP3 : Kyrie Irving.

Le meneur des Brooklyn Nets était visiblement en demande de leadership sur les questions liées à l'exercice de son métier. Les fans des Celtics railleront sans doute cette volonté d'être un élément moteur au sein d'un groupe, mais Kyrie Irving a affiché une vraie volonté de s'impliquer.

"C'était le bon moment pour moi de rechercher une position de leader avec le syndicat. Je suis un observateur et un participant assidu dans les dossiers qui concernent la NBPA depuis longtemps, mais je suis resté en marge en apportant mon soutien à notre comité exécutif qui a pris des décisions importantes. A ce stade de ma carrière, je veux joindre mes forces à celles de ces gars et avoir un rôle plus important hors terrain. Je veux aider le syndicat à aller de l'avant avec des idées nouvelles, pas seulement sur les problèmes de société mais aussi sur le plan du business. Je suis honoré d'avoir été élu par mes pairs et j'ai hâte de travailler et d'avoir un impact", a expliqué Irving dans un communiqué.

Les autres vice-présidents du syndicat des joueurs sont Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, CJ McCollum et Garrett Temple.