La Adidas Yeezy Quantum Basketball bientôt disponible

Cela fait un grand moment que l'on en parlait, que l'on voyait des photos, que l'on entendait des rumeurs de sortie, et finalement nous y sommes (presque) : c'est le 15 mai que sortira la fameuse Yeezy Quantum Basketball d'Adidas, 100 % dédiée à la pratique du basketball.

Kanye West l'avait promis au travers de son programme "des Yeezys pour tous" : terminées les longues files d'attentes, finies les séries trop limitées, oubliés les prix aberrants sur les sites de revente. Bref, le quotidien de bon nombre de sneakerheads, du plus basique au plus acharné.

Alors oui les quantités sont plus importantes et les modèles lifestyle comme les désormais fameuses 350 V2, 500 et 700 sont plus simples à choper, sortant plus souvent et en plus grande quantités. Malgré ça, cela reste de la hype et du streetwear purs et durs, donc la perspective de nouveauté est plus qu'alléchante.

Car c'est bien là le plus important : la Yeezy Quantum Basketball est un vrai modèle performance. Si son shape est clairement identifié 90s, les matériaux sont quant à eux modernes. Un upper "marbré" en tissu entouré d'une cage en plastique, du nylon sur toute la languette et le col, et un empiècement de cuir suédé sur l'avant du pied pour gagner en robustesse.

Si cette version est high, notez que les lacets ne remonteront pas semble-t-il au dessus de la cheville, ce qui vous donnera l'impression de porter du mid. Nous sommes très curieux de voir ce que le Boost va donner sur cette semelle bien épaisse.

Seul un tout petit nombre de fans a pu attraper une paire lors des festivités du dernier All Star Game de Chicago, mais voici enfin venir le temps de récompenser votre (infinie) patience. Alors, la perspective de pouvoir crosser vos potes en Yeezy, c'est cop or drop ?

Les images de la Yeezy Quantum Basketball