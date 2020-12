L’édition 25th Anniversary de la Air Jordan 11 sort le 12 décembre

L'hiver approche, et comme chaque année la Air Jordan 11 va avoir droit à son coup de projecteur. La sneaker de Noël s'avance dans son édition "25th anniversary" parfaite pour célébrer la silhouette imaginée par Tinker Hatfield et portée par MJ pour la saison 1995-1996.

L'upper sera en full black recouvert du fameux nylon Ballistic, entouré du non moins iconique Patent Leather noir rehaussé comme sur le sample original, avec un empiècement de cuir sur le talon.

Un Jumpman argenté sera placé sur le côté, tout comme le numéro 23 du talon, et la semelle prendra une teinte milky. Vraie nouveauté : les lettres JORDAN qui sont placées le long des lacets pour un rendu très premium et qui étaient présentes sur les tous premiers dessins des prototypes.

Cette Air Jordan 11 est programmée pour le 12 décembre prochain, et sera disponible chez nos amis de Corner Street qui en ont profité pour organiser une belle expo 100% AJ11. Alors si vous êtes sur Marseille, rendez-vous au shop pour célébrer comme il se doit "the greatest sneaker of all time".

Les images de la Air Jordan 11 "Jubilee"