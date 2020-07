La version low IE de la Air Jordan 11 continue de piocher dans le glorieux héritage de la lignée au Jumpman. Après avoir livré l'an dernier un coloris SpaceJam très réussi, c'est maintenant du côté de la Jordan 3 que l'inspiration a été cherchée, et plutôt bien trouvée.

L'upper est en cuir noir d'excellente qualité, et les renforts classique sur la version low IE sont recouverts d'elephant print gris. La languette est grise avec un Jumpman rouge. Le tout bien évidemment posé sur la semelle classique de la 11. Le meilleur de deux mondes imaginés par Tinker Hatfield.

De quoi donner un côté original et premium à une silhouette trop largement sous estimée, alors qu'elle a été portée par MJ pendant les playoffs 1996.

Elle lui aura permis de claquer 46 puntos sur les Knicks, et avait également fait son apparition aux pieds du 23 des Bulls lors du Game 3 contre Orlando, mais cela avait failli (très) mal finir. La faute à une petite flaque sur le parquet du Magic (une fuite dans le toit après de fortes pluie floridiennes ?) : Jordan glisse, se tord salement la cheville et du coup abandonne sa low pour reprendre sa plus traditionnelle Jordan 11 Bred, histoire de sécuriser sa cheville.

Toujours est il que la IE aura donc eu son moment de gloire et activement participé à la campagne du titre de la "greatest team ever".

La sortie de cette Air Jordan 11 low IE est confirmée pour le 16 juillet prochain et sera disponible chez nos amis de Corner Street. Robuste et légère, elle est le parfait compromis entre la performance (nous avons joué avec, c'est un régal) et lifestyle. A ne rater sous aucun prétexte.

Les images de la Air Jordan 11 Low IE Black Cement