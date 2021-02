Bucs vs Chiefs, Brady vs Mahomes, et une Jordan 12 pour fêter ça

Si vous êtes fans de Foot US, alors vous êtes certainement super excité(e)s à l'idée de l'arrivée du Super Bowl LV qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Tampa en Floride.

Pour la première fois de l'histoire de la NFL, un des deux finalistes jouera à domicile, et ce sont les Bucaneers de la légende Tom Brady qui recevront les tenants du titre des Kansas City Chiefs du jeune phénomène Patrick Mahomes.

Jordan Brand n'a pas laissé passer l'occasion de célébrer l'évènement sportif numéro 1 aux Etats Unis avec une version low de sa Jordan 12. Au premier regard, vous pensez la même chose que nous : voici le retour du coloris Flu Game.

Mais en y regardant de plus près, plein de détails sont inédits : un upper en tissu épais, une doublure très colorée avec les confettis symbolisant la future célébration du vainqueur, et une plaque dorée siglée "Jumpman" sur le côté fait écho aux eyelets. La mention Two 3 est cousue en rouge le long de la languette.

Le chiffre 813 est placé sur le heel tab, représentant le code postal de Tampa.

La sortie de cette Jordan 12 a eu lieu le 6 février en édition limitée. Et si vous êtes passés à côté et que le match ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours profiter du célèbre Halftime Show avec cette année The Weeknd en gueststar.

Les images de la Air Jordan 12 Low Super Bowl