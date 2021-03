La Air Jordan 3 se met aux couleurs de Georgetown

En pleine March Madness, il est toujours bon de voir débarquer sur nos sneakers préférées les couleurs des grandes facs US. Alors certes, ce ne sont pas les fameuses Player Editions qui sont exclusivement destinés aux meilleurs programmes du pays et qui arborent fièrement les logos de UNC, Oregon, Florida ou autre UConn...

Bien évidemment, Jordan Brand est toujours dans les bons coups pour ravir les étudiants de ces universités, et c'est fois c'est la Jordan 3 qui va partir du côté de Washington et plus précisément vers Georgetown. Le mythique établissement fondé en 1789, d'où sortent entre autres des légendes comme Patrick Ewing, Alonzo Mourning ou Allen Iverson, prête son bleu très foncé et son gris à la silhouette imaginée par Tinker Hatfield.

Alors oui ce n'est pas une version officielle, vous ne trouverez pas le grand G des Hoyas sur la languette mais un simple Jumpman qui est aussi placé sur le talon. L'elephant print ressort parfaitement en contraste gris autour de ce cuir sur l'upper qui a l'air de très belle qualité.

Petit clin d'oeil sympa donc, surtout quand on connait le passif de MJ avec Georgetown, qui fut crucifié par le freshman un soir de Final Four le 29 mars 1982, et qu'on ne lasse jamais de revoir.

La sortie de cette Air Jordan 3 sobrement dénommée "Midnight Navy" est calée pour le 27 mars prochain. Cop or drop ?

Les images de la Jordan 3 "Georgetown"