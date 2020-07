Les éditions spécialement conçues pour les joueurs stars de la ligue ne sont souvent qu'un lointain et vague fantasme pour les sneakerheads que nous sommes. Pourtant, à doses homéopathiques, les équipementiers nous font parfois le plaisir de sortir pour le grand public certaines de ces petites pépites.

Après la LeBron 7 "Media Day", ou la Jordan 34 "Bayou Boys" chère au phénomène Zion Williamson, c'est au tour d'une autre 34 d'être mise à l'honneur. C'est Jayson Tatum qui s'est vu offrir cette Jojo calée sur la Jordan 3 Animal Pack sortie il y a quelques mois.

Dénommée "Welcome To The Zoo", elle reprend les principaux imprimés animaliers que l'on peut retrouver aussi sur les collabs entre Nike et les japonais d'Atmos : tigre, léopard, zèbre... Bref, tout le casting de Madagascar sur un seul modèle, dont on ne présente même plus le confort et le côté performance. C'est poilu à souhait, avec de petites machoires dessinées sur le bas des lacets, le "Welcome to the Zoo" cousu sur le talon, et les initiales JT sur la languette. La semelle gum termine magnifiquement le travail.

Alors vous vous en doutez, cette Air Jordan 34 ne va pas être facile à attraper, surtout que ça ne sortira que chez le très select flagship store Concepts à Boston le 29 juillet, avant d'espérer une release plus globale le 31 juillet. On a bien le droit de rêver un peu non ?

Les images de la Air Jordan 34 "Welcome To The Zoo"