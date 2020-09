La Air Jordan 4 Fire Red annoncée pour le Black Friday

Jordan Brand a dévoilé sa collection sneakers automnale et il va y avoir du très très lourd !

Une des pierre angulaire sera évidemment la réédition de la Air Jordan 4 Fire Red. L'un des coloris OG de la silhouette imaginée par Tinker Hatfield en 1989, portée par MJ en match, va donc revenir dans son plus simple apparat : vêtue de cuir blanc, avec du noir sur la midsole et les renforts plastiques latéraux, et bien sur du rouge sur le col, la languette, l'outsole et les eyelets.

Le Jumpman et la mention Flight seront aussi au rendez-vous, tout comme le Nike Air sur le talon. Vous retrouverez aussi la box originale, et le petit tag en plastique orange qui fait toujours plaisir.

Que demander de plus sur cette Jordan 4 ? Une sortie pour le black friday ? C'est confirmé !

Les images de la Air Jordan 4 Fire Red :