Un coloris très Do The Right Thing.

Sneakers, musique et cinéma ont toujours formé le "ménage à trois" le plus parfait qui soit. La Air Jordan IV a été la première sneaker à avoir un vrai rôle sur grand écran, même si elle est malmenée dans une scène mythique du film de Spike Lee "Do The Right Thing".

Campant lui-même le personnage de Mars Blackmon dans les pubs Nike de l'époque, le réalisateur utilise la IV pour en faire un objet de désir sur les pieds de Buggin'Out (joué par Giancarlo Esposito), hilarant dans son rôle de meneur d'hommes ultra hype. Seul problème : la chaussure est neuve et la trace de pneu de vélo que lui colle un jeune babtou fragile (symbole de la gentrification de Brooklyn avec son tshirt de Larry Bird) est devenue le cauchemar de tous les sneakerheads.

Le gros plan sur cette Air Jordan IV flinguée restera dans l'histoire, notamment grâce au petit custom autour des lacets avec un bandeau aux couleurs rastas.

C'est ce double hommage qui apparait sur cette IV qui est sur une base de cuir blanc à gros grain, avec un dégradé de vert jaune et rouge sur les panneaux latéraux. La semelle est classique avec le cement que l'on retrouve sur le tout premier coloris OG, assorti à la plaque du talon sur lequel est apposé un Jumpman noir. On aime aussi l'outsole verte et la bulle d'air rouge.

Annoncée pour un public féminin, on rassure quand même ces messieurs : Jordan Brand prévoit souvent des sizing assez larges donc vous pourrez, nous l'espérons, trouver votre taille.

La date de sortie n'est pas confirmée pour le moment, mais peace, hope, love and harmony sont au programme !

La Air Jordan IV en images