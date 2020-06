C'est un vrai débat pour les sneakerheads depuis quelques mois : quelle importance accorder à la collab entre Dior et Jordan Brand ? Nous avons posé la question à nos invités des Sneakers Sessions (que vous retrouvez les mercredis à 19h sur notre page Instagram en Igtv), et les avis divergent. Surcôtée et loin de la culture sneakers pour certains, géniale et inespérée pour d'autres, les deux camps s'opposent en mode "old school / nu school".

Toujours est il que cet improbable mariage entre l'ultra luxe et la street culture sera officialisé le 8 juillet prochain, et comme toute union de superstars, il y a peu de chances que nous ayons la chance d'y assister, même de loin, ce qui ne nous empêchera pas de rêver un peu.

De nouvelles images de la déjà mythique collection nous sont parvenues : que ce soit de la production des Jordan 1, et au niveau du textile. Et franchement l'ensemble est assez dingue : débardeur, shorts, vestes légères, pull, foulard, chemise, bob, pochette, armwrist... On vous pas vous mentir, nous serions prêts à nous damner même pour une simple paire de chaussettes ou une cravate !

Quelques magasins Dior US ont déjà annoncé que tous ces articles seraient en vente chez eux à partir du 8 juillet sans en préciser excatement les modalités (online, clients triés sur le volet, ou premier arrivé premier servi, tout reste possible), nous attendons maintenant le feu vert des Dior européens...

Par contre la partie sneakers semble se diriger vers une sortie exclusivement online grâce à une raffle sur un site spécialement créé pour l'occasion et qui sera bientôt disponible. Il suffira de s'inscrire en précisant votre taille et le modèle désiré (low, high, ou les deux si vous êtes vraiment blindax de chez blindax). Il faudra ensuite choisir un pop-up store pour retirer le Graal, et pour cela vous serez contactés par SMS ou e-mail qui vous filera un code QR unique. D'ici le 8 juillet, il faudra peut être aussi des analyses de sang, vos 200 dernières feuilles d'imposition et un scanner rétinien, qui sait... Et inutile de préciser que ce sera bien évidemment du très très limité donc tenez vous prêts.

Les images de la collection Dior x Jordan