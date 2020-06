Le succès autour de "The Last Dance" va sans doute profiter à tous les futurs documentaires autour des légendes NBA. Dwyane Wade a confié il y a quelques semaines qu'il préparait quelque chose sur la Redeem Team des JO 2008. D'autres vont également voir le jour, comme celui sur Kobe Bryant, l'ex-joueur des Lakers ayant été filmée durant sa dernière saison, en 2015-16. Une autre légende californienne aura également droit à ce privilège. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Magic Johnson.

Meneur aussi atypique que génial, Magic a marqué toute une génération avec les Lakers version Showtime. Sa rivalité avec Larry Bird, son Game 6 d'anthologie lors des Finales de 1980 (où Magic, rookie, avait remplacé Kareem Abdul-Jabbar, blessé à la cheville, au poste de pivot), ses cinq titres, les équipes de XTR, NSV, H.Wood Media et Delirio Films nous replongeront dans tous ces événements. Il sera évidemment question de sa séropositivité, son retour au All-Star Game 1992 et les JO de la même année. Sans compter ses années au lycée et à l'université. Magic a annoncé que, comme TLD, ce document comportera un nombre certain d'images inédites avec un accès important aux coulisses.

Mais ce documentaire ira plus loin que son immense carrière de joueur. Le côté business de Magic Johnson sera abordé, lui dont sa société est estimée à environ 600 millions de dollars. Ses courts passages en tant que coach (93-94), GM (2000) puis président (2017) toujours aux Lakers seront-ils incorporés ? Quoi qu'il en soit, il faudra être un peu patient avec une date de diffusion prévue pour 2021.