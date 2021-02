La grosse boulette du jour : Westbrook métamorphosé en IT

Le match entre les Lakers et les Wizards a tenu toutes ses promesses. Un LeBron James au bord du triple-double qui se loupe en fin de match. Un Bradley Beal tranchant (comme dab) mais qui gagne (pas comme dab). Et au final, une cinquième victoire de suite des Wizards et une troisième défaite de rang des Lakers.

Ouais, dit comme ça, ça fait un peu monde à l'envers en fait.

Un peu, beaucoup même. Il faut bien le reconnaitre. C'était pas la pleine lune cette nuit ? Un noeud lunaire bien véloce pourrait expliquer des choses. Des perturbations cosmiques ou magnétiques qui font vriller les cerveaux ?

Comment Russell Westbrook fait finalement la différence pour les Wizards

En tout cas, la belle perf de Russell Westbrook (visiblement de retour en grande forme et bénéfique aux Wiz) n'était pas la seule bizarrerie de la soirée. Avant le coup d'envoi, la chaine des Lakers a bien vrillé en présentant le cinq majeur des Wizards.

A la place de celui de Russell Westbrook, ils ont collé le visage d'Isaiah Thomas. Bon, on sait que nos amis de France 2 ont l'habitude de ce genre de petite bourde, mais en NBA c'est quand même très très très rare.

Lakers broadcast put IT in the starting lineup instead of Russ 💀 pic.twitter.com/Ex1nwK1HUB — Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2021

Après, cela correspond aussi au retour en forme de l'ancienne terreur des Celtics qui s'est bien illustrée sur les parquets ces derniers jours avec Team USA. Message caché des Lakers à l'intention de Thomas ? Court circuit mental ou boulette de qualité ? A vous de faire votre choix.

