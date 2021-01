A l'image de la NBA et de la WNBA, la NCAA va créer une bulle à Indianapolis pour que l'on ait droit à la traditionnelle March Madness.

Tous les fans de basket et de NCAA sont ressortis frustrés de l'année 2020. A cause de la pandémie de Covid-19, le tournoi NCAA, aka la March Madness, avait été annulée. Une première depuis la création de l'événement en 1939 ! La situation sanitaire a beau ne pas être stabilisée du tout aux Etats-Unis comme partout ailleurs, pas question que les Virginia Cavaliers n'aient à nouveau pas de successeurs cette année.

Selon WISH-TV et son journaliste Anthony Jourdain, la NCAA va annoncer dans les heures qui viennent la tenue de l'événement dans une seule et même ville, sous le format d'une bulle similaire à celles créées à Disneyworld pour la NBA et à l'IMG de Bradenton pour la WNBA.

Le Français Joel Ayayi, cadre du gros favori NCAA, sort un carton !

C'est la ville d'Indianapolis qui a été retenue avec la probabilité que la bulle s'étende néanmoins à plusieurs spots au sein de la ville. Le Final Four devait déjà, dans tous les cas, se tenir au Lucas Oil Stadium du 3 au 5 avril. Au vu du nombre énorme de rencontres à disputer, il est probable que la capitale du Hoosier State, grande terre de basket et de basket universitaire en particulier, mette d'autres salles proches de basket à disposition pour que le calendrier puisse être respecté. Il est évidemment peu probable que les matches se disputent devant des fans à l'heure qu'il est.

On attend l'officialisation de la NCAA, mais on devrait bien voir le Gonzaga de Joel Ayayi, l'un des grands favoris, en action durant le mois de mars avec les matches excitants que l'on connaît et le moment toujours amusant des brackets !