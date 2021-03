La NBA choquée par le crime de haine anti-asiatique, Jeremy Lin et d’autres réagissent

L'Amérique a été prise d'effroi dans la nuit de mardi à mercredi. Un homme a abattu 8 personnes dans trois salons de massage près d'Atlanta, la majorité des victimes étant d'origine asiatique. Les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer que cet acte de terrorisme s'inscrit dans le cadre de la recrudescence du racisme anti-Asiatique aux Etats-Unis. Plusieurs joueurs et ex-joueurs NBA ont tenu à s'exprimer sur ce drame et à monter au créneau pour soutenir une communauté de plus en plus ciblée.

LeBron James, Jeremy Lin et Dwyane Wade notamment, ont posté des messages dans ce sens.

"J'adresse mes condoléances aux familles des victimes et à tout la communauté asiatique pour ce qui s'est passé à Atlanta. Ce jeune homme est un p***** de lâche. Tout ça n'a aucun sens et c'est tragique", a tweeté LeBron James. "Ce qui s'est produit me fend le coeur. Je prie pour notre monde. A ma famille asio-américaine, l'heure est au deuil, mais sachez que vous êtes aimés, c'est le plus important", a déclaré Jeremy Lin, qui alerte fréquemment sur cette thématique et a récemment été victime de racisme en G-League. "Les récentes attaques sur nos frères et soeurs d'origine asiatique sont déchirantes. Toutes ces attaques et agressions ont pour source le racisme. Cela doit cesser", a lui posté Dwyane Wade.

Des messages devraient fleurir autour des rencontres NBA de la nuit prochaine pour permettre à la ligue de témoigner tout son soutien à la communauté asiatique.

Victime de racisme, Jeremy Lin ne donnera pas de noms