La NBA continue d’innover pour ses joueurs de la semaine

La NBA aime beaucoup faire partager ses trophées de joueurs de la semaine. Il faut dire que sinon, on aurait le droit à des Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James ou Anthony Davis à tout bout de champ. Au lieu de ça, elle le distribue un peu à tous les méritants. On a ainsi eu Carmelo Anthony lors de la semaine de son retour. Ce n'est pas à l'Ouest qu'il faudra trouver une surprise même si le joueur n'est clairement plus la star qu'il était depuis son changement de franchise. Profitant de la belle série des Spurs, c'est DeMar DeRozan qui est récompensé. L'arrière a tourné à quasiment 30 points et 6 passes.

Pour la conférence Est, c'est une première pour un joueur des Sixers. Avec 22,7 points, c'est l'ancien du Heat Josh Richardson qui a été désigné par la NBA. Une petite surprise tout de même puisqu'habituellement, on donne ces trophées pour des équipes invaincues. Là, les Sixers ont perdu une rencontre, face à Indiana. On peut donc penser qu'avec ces critères, on pourrait avoir du Evan Fournier dans les prochaines semaines.