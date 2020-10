La NBA en bref : Rihanna, JR Smith, Snoop, Mark Jackson, 67 personnes arrêtées… gros vent de folie sur L.A.

The hangover

67 personnes ont été arrêtées cette nuit à Los Angeles en marge des manifestations suite au titre décroché par les Lakers. Et un mec a quand même titré un feu d'artifices au milieu de la foule... Oui, oui, au milieu.

#NOW: Lakers fans are getting rowdy in downtown LA as they celebrate the big win. @abc7chriscristi is overhead and we are live on @ABC7 pic.twitter.com/eC7fpY551D — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) October 12, 2020

Et on ne parle pas du mec qui est monté sur le feu rouge à plusieurs mètres de hauteur.

Hip Hop Party

Dr Dre et Rick Ross ont fêté le titre des Lakers, ensemble, à la cool.

https://www.instagram.com/p/CGPolvEAUmU/

On revanche, on est un peu plus inquiet pour Snoop Dog là...

Et dans un style tout aussi déjanté... On a trouvé aussi fou et peut être encore plus soul que JR... Big Up Rihanna :

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

JaVale McGee a trois titres NBA, autant que Larry Bird ou Stephen Curry, un de plus que Kevin Durant, Hakeem Olajuwon ou... D.J. Mbenga. Ça file le vertige, non ?

a trois titres NBA, autant que Larry Bird ou Stephen Curry, un de plus que Kevin Durant, Hakeem Olajuwon ou... D.J. Mbenga. Ça file le vertige, non ? Le fils de Rajon Rondo a passé une belle soirée… C’est JR son parrain non ?

a passé une belle soirée… C’est JR son parrain non ? En 2013, Dwight Howard twittait ça.

twittait ça. Une rue de Miami va être renommée en la mémoire de Trayvon Martin.

La bonne nouvelle pour les fans de musique. Pour fêter les 20 ans de sa sortie, l’album Stankonia d’OutKast va être réédité et agrémenté de remixes inédits.

Bon, c'est un fait, Tyler Herro est passé à côté de son match 6. Le gars était totalement rincé. Mais de là à se faire lyncher sur les réseaux ? Dur...

est passé à côté de son match 6. Le gars était totalement rincé. Mais de là à se faire lyncher sur les réseaux ? Dur... Hubert Bonisseur de La Bath est de retour.

JR SMITH... Unique. Le King de l'after Party. Pour toujours.

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Plus disputée que le Game 6 des finales, une chasse au trésor entre Metta World Peace et Chris Bosh .

et . Avant même de hurler “Oh putain !”, la première chose qui nous vient à l’esprit c’est “Mais pourquoi ???!”

Les Lakers ont fêté le titre jusque très tard dans la nuit, voire au petit matin dans le restaurant Three Bridges de la bulle Disney. Voilà, maintenant, vous savez.

Heureusement que Facebook est là pour protéger nos enfants de tomber sur des images trop explicites d’oignons ! #FoodPorn

Dans la série “Tout va bien aux Etats-Unis”, 13 hommes viennent d’être arrêtés par la police alors qu’ils préparaient l’enlèvement de la gouverneure du Michigan. Au passage, ces apprentis terroristes d’extrême droite avaient comme ambition de déclencher un nouvelle guerre civile…

Alcool triste

Même semi-bourré, Kyle Kuzma n'arrive pas à être marrant…

“I’m half drunk right now from all the champagne so I don’t know how to act...”@kylekuzma 😭 (via @ESPN)pic.twitter.com/zmvN8gumvG — Dime (@DimeUPROXX) October 12, 2020

Centre de formation

Arrêtez avec vos Pelinka, LeBron, AD, Jeanie Buss. On connaît la vraie raison du titre des Lakers. Un quart de l'effectif est passé par Washington. C’est la quatrième année de suite que le champion a au moins un joueur passé par la franchise de la capitale américaine. Coïncidence ? Je ne crois pas. Les Wizards, cette usine à champions…

« La NBA, c’était mieux avant »

Y a plus de jeunesse. Dans les années 90s, y avait que Horace Grant qui avait besoin de goggles. Bon, certes, MJ a les yeux jaunes maintenant, mais de même qu'il gagnait ses titres sans avoir besoin de s'associer aux meilleures joueurs de son époque, il affrontait le champagne sans avoir besoin de s'associer avec des goggles alors votre débat sur le GOAT, il est vite réglé, hein.

Prequel

Du coup, au cas où on nous accuserait d’être pro MJ, on va rééquilibrer en disant que ça ne nous étonnerait pas que ce psychopathe ait déjà appelé Netflix pour faire un nouveau doc sur sa carrière. Tant que LeBron n’arrêtera pas sa carrière, on va manger du The First Dance, The Second Dance, etc. Not one, not two, not three…

Repas familial

On donnerait cher pour voir la tronche que va tirer Giannis Antetokounmpo à la table familiale à Thanksgiving quand Kostas lui montrera sa bague.

"Y'all talk about the Greek Freak, he's the first one winning!"@JaValeMcGee to Kostas Antetokounmpo 💀 pic.twitter.com/JIz0RoCsVJ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020

GOAT

Impressionnant ! Devant le succès des Los Angeles Lakers, Magic Johnson a fait un sans-faute. Le grand chelem. Le triple double du tweetage. En 72 twitts, il n’en a pas placé un d’intéressant. Y aura eu deux vrais grands moments dans sa carrière : ses Finales 1984 et cette nuit. Croyez-moi, ça fait mal de voir son idole, dont on sait qu’elle a un vrai regard sur le basket, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, balancer des twitts d’une telle banalité.

Fatigant…

Pour Mark Jackson, Frank Vogel n’a pas accepté un job difficile, parce qu’il a eu la chance de coacher LeBron…

Mark Jackson saying Frank Vogel didn't take on a difficult job because he got the chance to coach LeBron James. JVG claps back with some more nuance — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 12, 2020

Bah ouais, imaginez ce qu’une légende du coaching comme lui aurait pu donner s’il avait eu des grands joueurs ? Genre des Stephen Curry et Klay Thompson, avec un Draymond Green ? Des fois, on se met à espérer qu’il n’ait plus de poste de head coach. Et puis après, on se dit que si, en fait. Quitte à ce qu’il continue à sortir n’importe quoi, autant qu’il aille les briser à une franchise plutôt que de nous imposer ses commentaires à base de « Si c’était moi, …. » alors qu’il démonte des coaches mille fois plus forts que lui.

Non et puis franchement, Vogel a gagné dès sa première saison, il avait deux énormes stars à gérer, avec une équipe avec de sacrés égos. Et surtout en Jason Kidd un assistant (alors qu’il était lui-même l’assistant de son head coach mais aussi GM et proprio LeBron James) prêt à tout moment à lui planter un poignard dans le dos pour prendre son poste…

Fin parfaite

Comment clore une saison qui n’a aucun sens, qui a débuté il y a près d’un an, qui se termine dans une bulle, après avoir été suspendue pendant des semaines et des semaines ? Comment pouvait se terminer de manière symbolique une saison aussi belle que n’importe quoi -esque ? Par un 3-pts de Dwight Howard, bien sûr !

Dernier panier de la saison 2020:

Un 3 Points de Dwight Howard 😂🤯👀pic.twitter.com/iCR9odPbLM — Le Cinq Majeur (@lecinqmajeur) October 12, 2020

Leadership

Qui a dit que JR Smith n’est pas un leader ?