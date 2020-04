Le plan de la NCAA pour ne pas perdre tous ses meilleurs joueurs

C’est l’une des hypocrisies les plus critiquées du moment dans l’univers du basket. La NCAA, qui profite du statut « d’étudiant-athlète » pour ne pas payer ses sportifs, est peut-être enfin en train de comprendre qu’elle va devoir changer ses méthodes. En effet, les programmes universitaires font énormément d’argent grâce à leurs équipes phares – ventes de tickets, produits dérivés – mais les instances de la ligue continuent de sanctionner ses athlètes dès qu’ils ont perçu de l’argent d’une manière ou d’une autre.

Alors certains des meilleurs lycéens préfèrent la fuir. L’an dernier, LaMelo Ball et R.J. Hampton se sont engagés dans le championnat australien. L’an prochain, Jalen Green, Isaiah Todd et Daishen Nix, trois des principaux prospects de la cuvée 2021, évolueront en G-League. Au sein de la toute nouvelle « Select Team », une formation pour les jeunes joueurs. Cette équipe sera d’ailleurs implantée à la « Mamba Academy » de Los Angeles et elle sera coachée par Sam Mitchell, David Fizdale et Brian Shaw.

Pour contre-attaquer, la NCAA, qui reste le moyen le plus traditionnel et le plus répandu pour débarquer en NBA, va changer le statut de ses athlètes. Ils n’auront toujours pas de salaires. Mais en revanche, ils auront désormais le droit de contracter un sponsor afin de percevoir de l’argent. Ce n’est pas encore tout à fait équitable – et ça va surtout avantager les joueurs les plus populaires – mais c’est un début…

The NCAA says it is expected to adopt new name, image and likeness rules for athletes starting 2021-22, allowing them to receive compensation for third-party endorsements and opportunities such as social media, businesses and personal appearances. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020

Les jeunes joueurs gagneront toujours plus en G-League où ils pourront avoir le droit à un sponsor mais aussi à un salaire et à une bourse de 50 000 dollars.