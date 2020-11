La Nike Dunk High valide son ticket pour le All Star Game 2021

Alors que le calendrier de la prochaine saison NBA s'est dévoilé il y a quelques jours et que la reprise officielle pour Adam et sa bande est annoncée pour la fin décembre, Nike prend les devants et tease sa collection prévue pour le All Star Game qui aura lieu à Indianapolis en février 2021. Sans […]

Alors que le calendrier de la prochaine saison NBA s'est dévoilé il y a quelques jours et que la reprise officielle pour Adam et sa bande est annoncée pour la fin décembre, Nike prend les devants et tease sa collection prévue pour le All Star Game qui aura lieu à Indianapolis en février 2021.

Sans surprise, la Dunk fera partie des festivités, et mérite bien sa présence au vu de ses incroyables performances en 2020. Elle sera proposée en version High (normal pour le bball), avec un bel habit de gala.

La base sera en cuir épais mint (assorti aux lacets), entouré de cuir noir brillant sur le mudguard, le col, le swoosh et les eyelets. L'outsole sera également noire, et un petit patch "All Star - Indianapolis - Indiana" avec le logo NBA en prime sera cousu sous la cheville.

Rendez-vous donc en février prochain pour mettre la main sur cette jolie Dunk.

Les images de la Nike Dunk High All Star