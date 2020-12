L'hommage rendu par Nike à sa collection "Be True To Your School" continue. Cette semaine c'est le coloris "Varsity Maize", plus connu sous le nom "Ohio" qui revient sur une version High de la Dunk.

L'upper mélange cuir jaune et noir aux couleurs des Hawkeyes, avec des lacets jaunes assortis à la semelle. C'est simple et diablement efficace, et bien évidemment les fans de hiphop auront reconnu un parallèle intéressant avec la mythique collaboration (également sur une Dunk) entre la firme de Beaverton et le Wu-Tang Clan datant de 1999.

Disponible à compter du 9 décembre prochain en édition comme toujours très limitée.

Les images de la Dunk High Varsity Maize