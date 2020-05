La Nike Kobe 6 aura droit à sa version Protro en 2021

Que les Kobe lovers s'assoient : la Kobe 6 est de retour ! Après avoir sorti la Mamba Fury Nike continue de communiquer sur la remise en place des modèles rétros de la gamme de la légende de LA.

La marque swoosh annonce une future Kobe 6 pour 2021, dans une version Protro, c'est à dire conservant au maximum le shape de la version OG, et en rajoutant des technologies plus récentes.

Les fans considèrent que la 6 fait partie des meilleures de la lignée, et nous ne pourrons pas les contredire sur le point. La tige est basse, avec un super amorti Zoom qui sera la marque de fabrique sur les années suivantes. Le look lui est imbattable, avec son mesh recouvert de dizaines de taches de plastiques pour rendre l'ensemble plus solide.

Mais surtout il semblerait que le coloris Grinch soit aussi dans les tuyaux, et là on passe dans la dimension "grosse excitation" direct. En effet ce coloris porté par le Black Mamba lors du Christmas Game de 2010 est de loin le plus incroyable sur ce modèle, et se négocie encore à plus de 1.200 euros sur les plateformes de resell.

Nous vous tiendrons au courant de la date de release de cette Kobe 6 dès que nous en saurons un peu plus.

Les images de la Nike Kobe 6