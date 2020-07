La Nike Kyrie Low 3 aura aussi droit au traitement NY vs NY

NY vs NY. Net vs Knicks. Kyrie vs Kyrie.

Vous vous rappelez surement de notre preview concernant la Air Force 1 qui allait rendre hommage à la culture playground de New York à travers les logos "NY vs NY" ? Nike a décidé de renouveler l'expérience cette fois ci sur une silhouette performance, la Kyrie low 3.

En effet, qui dit NYC dit playground, culture streetball, handle et spectacle. Et qui mieux que Kyrie Irving, nouvel enfant prodigue de la ville pour symboliser cette créativité que l'on trouve sur l'asphalte de Big Apple ?

Même si sa première saison avec les Nets aura été bien pourrie par les blessures et autre virus, le numéro 11 de Brooklyn reste le nouveau visage du basketball local, et cette silhouette est parfaitement calibrée pour crosser la crème de la crème locale.

L'upper mélange cuir et mesh, avec un renfort de plastique sur l'avant et une bande de velcros qui réceptionne le large strap sur lequel apparait l'oeil égyptien qui devient un des logos reconnaissables d'Uncle Drew. Alors oui, on vous l'accorde : l'ensemble ressemble quand même assez à une KD, mais la différence se fait dans le choix de couleurs vives qui claqueront bien dans The Cage ou au Rucker Park.

La semelle épaisse aspergée de petites taches de couleur en mode "cement" fait bien le travail. Le "NY vs NY" sur la languette droite s'oppose au monogramme de Kyrie de l'autre côté, et nous avons kiffé le swoosh cousu comme s'il était griffoné.

Pas de date de sortie annoncée pour le moment mais nous vous en tiendrons rapidement informés.

Les images de la Nike Kyrie Low 3