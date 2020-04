La Nike LeBron 17 rend un bel hommage à la Uptempo de Scottie Pippen

Nike et la LeBron 17 nous ont préparé une bien jolie surprise. Ce week end sera certainement pour vous l’occasion de re-re-re-re-re-re-revoir les deux premiers épisodes de The Last Dance (avouez que vous même tenté de coller votre copine devant pour justifier un visionnage de plus). Pourquoi vous en parle-t-on encore ? Parce que Scottie Pippen va être mis à l’honneur sur une paire de sneakers et ce par un de ses plus grands admirateurs, en la personne de LeBron James.

Rarement avare quand il s’agit de s’afficher avec de superbes modèles, LeBron ne cache pas son attachement à la culture sneakers. Depuis quelques années, il ne rate jamais une bonne occasion de rendre hommage à des modèles ou des objets iconiques de son équipementier historique.

Le programme « LeBron Watch » en avait été l’exemple parfait en 2018 : les silhouettes 90s telles que les Griffeys, Deion, Air Max 95, Mowabb avaient été utilisées pour donner des coloris symboliques à la LeBron 15. Nike était même allé jusqu’à rendre hommage à la boite orange classique, ou carrément à sa propre LeBron Zoom Generation (tout premier modèle signature de LBJ). Ca part donc dans tous les sens, prouvant encore une fois que les kicks n’ont pas de frontières entre elles, quel que soit le sport ou la destination qu’on leur donne.

En 2020 la 17ème LeBron du nom a continué dans cette veine, en allant se caler sur la super haute et imposante Air Command chère à David Robinson, et des rumeurs concernant un pack autour de la LeBron 7 (notamment une version Jordan 11 Bred incroyable) vont bon train.

Cette semaine nous vous présentons une 17 qui revient 24 ans en arrière quand en 1996 Scottie Pippen portait la Nike Uptempo jusqu’au titre NBA, et sur la plus haute marche du podium aux JO d’Atlanta. Régulièrement réédité dans son coloris noir et olympique, le très costaud modèle (un des favoris de l’ami Thomas Dufant de la First Team) a également connu un colorway rouge et noir "Bulls" assez dingue. C’est ce dernier qui est appliqué que la LeBron 17, avec du rouge sur tout l’upper en Flyknit, posé sur semelle et une large air unit blanches. Les grandes lettres AIR ne sont évidemment pas présentes, mais le noir est bien présent, que ce soit sur la languette, les lacets ou sur un dégradé qui s’accentue jusqu’au talon.

Superbe clin d’oeil avec le logo Uptempo sur le coup de pied et le nom sur l’étiquette du col.

Best of both worlds, rien à rajouter sur cette LeBron 17 dont la release aura lieu le 8 mai prochain.

Les images de la LeBron 17 Uptempo