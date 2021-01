La Nike LeBron 18 x Kylian MBappé sort le 9 janvier

Ce n'est pas un secret : LeBron James s'intéresse de près au football (sa prise de participation chez les Reds de Liverpool en atteste) et l'arrivée d'une jeune prodige comme Kylian MBappé dans le giron de Nike ne l'a pas laissé indifférent.

Vite dénommé "Young King" comme adore le faire le kid d'Akron (King himself, le jeune prodige parisien va même avoir droit à sa propre LeBron 18, ce qui est assez inédit.

Faisant écho aux équipements du PSG pour cette saison 2020-2021, le modèle performance est couvert de tissage KnitPosite 2.0 noir, complété par du violet et du bleu sur le col et le talon, ainsi que sur des reflets en transparence sous la semelle. Quelques touches d'Infrared sont même placées à divers points, notamment sur les deux mini swooshes inversés sur l'avant du pied symbolisant le "best of both worlds".

Le logo de Kyky fait face à celui de LBJ sur les languettes, et les signatures des stars entourent la large Air Max unit toujours aussi confortable. On valide le petit détail sympathique : le terrain de football dessiné sur l'insole du pied gauche !

Quand on voit que les deux compères ont échangé leurs photos de profil sur leurs comptes Instagram et Twitter (aawwwww c'est trop mignoooon !!), on se dit que cette bromance ne fait que commencer.

La sortie de cette LeBron 18 est confirmée pour le 9 janvier prochain au en édition limitée et au prix de 190 €.

Les images de la LeBron 18 x Kylian MBappé