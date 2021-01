La nouvelle collection Jordan Brand x PSG vaut le coup d’oeil

Depuis que le Paris Saint Germain s'est allié à Jordan Brand et que le GOAT (que personne ne s'énerve) a mis les pieds au Parc des Princes, le club de la capitale est passé dans une autre stratosphère commerciale. A tel point que les maillots, à l'instar de ceux portés en NBA, sont devenus bien plus que des accessoires de sport. Récemment, Nike a même sorti des kits de jerseys pour 3 clubs anglais (Liverpool, Chelsea et Tottenham) rendant hommage à la culture Air Max.

La marque au Jumpman continue sur ce postulat en proposant un quatrième maillot assez osé au PSG. Oubliées les traditionelles couleurs rouges et bleues, ici c'est on passe sur du rose fushia mêlé à du bleu, aux frontières du toujours très populaire imprimé tie dye. Présenté par des joueurs et joueuses phares du club comme Marquinhos, Grace Geyoro, Kylian Mbappé and Marie-Antoinette Katoto, cette collection textile est clairement destinée aux publics féminins et masculins et tournée vers le lifestyle, que vous ayez ou non l'habitude d'aller au stade (vous vous rappelez des stades ? Ces endroits très bruyants avec plein de monde sans masques ? Non ? Nous non plus...).

Mais au delà des coloris, l'héritage de la lignée Jordan est bien présent avec un imprimé elephant print cher aux amoureux de la Jordan 3. Et puisque nous parlons de sneakers, une Jordan 1 fera partie de ce pack, reprenant les coloris du maillot sur le col, autour de la cheville et et la semelle intérieure, tandis que le reste du pied sera recouvert de cuir suédé noir et blanc.

Le logo du PSG est présent sur le talon, et un Paris apparait fièrement sur les jeux de lacets fournis avec la paire. Le confort est au rendez-vous puisque la silhouette est dotée de la technologie Zoom Air pour un bel amorti. A noter que le swoosh est iridescent et brille dans la nuit, pour ravir les clubbers (vous vous rappelez des clubs ? Ces endroits très bruyants avec plein de monde sans masques ? Non ? Nous non plus...).

Haut d'avant match, chaussettes, short, ensemble de suvêtement, kicks, tout y est pour supporter comme il se doit le PSG, ou juste profiter d'une collection flashy et originale.

Les images de la collection Jordan Brand x PSG