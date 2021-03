La nouvelle sortie cinglante de Stephen Curry, plus frustré que jamais

Les Golden State Warriors sont capables du meilleur comme du pire. Illustration ces deux derniers jours. Ils ont d’abord battu le Utah Jazz, premier à l’Ouest, en faisant une très forte impression, avant de prendre une rouste contre les Los Angeles Lakers le lendemain (hier soir). Un revers, ou plutôt un état d’esprit affiché, qui n’a pas plu à Stephen Curry.

« On doit jouer mieux que ça. On doit développer une attitude de vainqueur soir après soir. Et, honnêtement, il faut que l’on soit fatigué de se faire écraser parce que c’est embarrassant. Il faut un peu de fierté ! On peut perdre des matches, mais pas comme ça », confiait le double-MVP.

C’est déjà la deuxième fois cette semaine que Stephen Curry manifeste son mécontentement. Les Warriors affichent un bilan de 20 victoires et 20 défaites même s’ils ont clairement les moyens de faire mieux. Et c’est surtout ça qui gonfle le meneur. Le manque de régularité dans l’effort de sa jeune équipe. Une lassitude qui pourrait le pousser à réclamer un peu plus de soutien. On rappelle tout de même qu’il n’a pas signé d’extension lors de la dernière intersaison… certainement pas pour partir, certes. Mais il peut mettre un peu de pression sur ses dirigeants. Et aussi sur ses coéquipiers visiblement.

Dans un état second, Stephen Curry n’a jamais été aussi énervé !