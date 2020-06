Avec cette reprise sur un seul site, la NBA va en profiter pour faire quelques expériences. Dans de telles circonstances, c'est un peu le moment ou jamais. D'autant plus pour Adam Silver qui veut donner un second souffle à une saison régulière quelque peu morose. Du moins selon les résultats des audiences. À Orlando, il n'y aura que 22 équipes. Et toutes auront l'occasion de se qualifier pour les playoffs. Toutes. Même le 9e. Pour ça, la NBA a mis en place un système de play-in. Le 9e devra avoir au maximum 4 matches de moins que le 8e pour avoir droit à cette simple ou double confrontation. Ensuite, le 8e n'aura qu'à remporté une seule rencontre de ce play-in pour valider sa place dans le top 8. La tâche sera plus compliquée pour le 9e puisque lui devra prendre deux rencontres. Une situation qui pourrait totalement concerner les Sacramento Kings.

À l'heure actuelle, les Kings sont 11e de l'Ouest, mais à seulement 3,5 matches du dernier virtuellement qualifié, les Memphis Grizzlies. Les Californiens ont exactement le même pourcentage de victoire que Portland et New Orleans. Atteindre cette 9e place est donc totalement possible. Sauf pour The Ringer qui a bien vexé la franchise avec son dernier sondage. Le média américain a ainsi demandé à ses lecteurs qui attraperait ce dernier spot qualificatif. Trois équipes étaient proposées, les Grizzlies, les Blazers et les Pelicans. Résultat, on a eu le droit à un échange plutôt sympathique entre les deux CM concernés.

Même si les Blazers ont un tout petit avantage sur leurs poursuivants, les Sacramento Kings auront deux premières journées plus abordables en affrontant des Spurs affaiblis et le local, Orlando.