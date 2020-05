Avant l'arrivée de Mike D'Antoni et sa politique anti-grands, Kevin McHale avait plutôt fait du bon boulot en quatre saisons chez les Houston Rockets. Avec en point d'orgue cette finale de conférence en 2015 contre les Warriors. Mais la vie d'un coach en NBA tient à très peu de choses et l'ancienne gloire des Celtics l'a appris dès le début de la saison suivante. Après un départ raté, McHale était remercié un peu à la surprise générale. Et si son départ finalement avait été orchestré quelques mois avant par James Harden ? C'est la théorie de Josh Smith.

En effet, lors du game 6 contre les Clippers, moment où les Rockets ont réalisé un improbable come-back, Kevin McHale avait laissé son maestro sur le banc. Pour ce 40-15 passé en un quart-temps, la confiance avait été mise en Dwight Howard, Jason Terry, Corey Brewer, Trevor Ariza et donc Josh Smith. Pour ce dernier, il est clair que ce moment a été décisif dans la décision d'évincer McHale.

"James Harden ne jouait pas le basket qu'on savait qu'il pouvait faire, mais c'était à nous de l'aider. Il (McHale) a alors fait le changement. Il y avait moi, Brewer, Trevor Ariza, Jason Terry et Dwight. Il a benché James et c'est probablement pour ça qu'il a été viré. J'y crois très honnêtement", dit-il.

Dire que c'est uniquement pour cette raison n'est pas sans doute pas totalement la vérité. Après tout, Houston avait remporté ce Game 6, puis le 7 dans la foulée pour revenir d'un 3-1. Impossible de virer un coach à ce moment-là mais s'il y avait cette différence de perception entre Daryl Morey, fan des analytics, et McHale, un coach plus traditionnel. Quelques mois plus tard, c'est Mike D'Antoni qui débarquait après l'interim de JB Bickerstaff.