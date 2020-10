La réaction de Steve Kerr et des Warriors au départ de Kevin Durant

Trois saisons et puis s’en va. Trois saisons mais aussi trois finales NBA, deux bagues et deux trophées de MVP des finales. Kevin Durant a été très productif lors de son bref mais mémorable passage aux Golden State Warriors. Puis, finalement, en 2019, il s’est engagé avec les Brooklyn Nets. Un départ qui n’a pas étonné Steve Kerr et les Dubs.

« Nous n’avons pas été surpris. On sentait tous que Kevin allait probablement se chercher un nouveau challenge et passer à autre chose. Il était là depuis trois ans, venait de gagner deux titres et deux trophées de MVP des finales. Pour lui, à ce stade de sa carrière, c’était le moment de tenter quelque chose de nouveau et on comprenait tout à fait », raconte le coach des Warriors.

Les médias n’ont pas été surpris non plus. Le changement de direction de Kevin Durant était déjà pressenti des mois avant sa Free Agency. Avec justement New York comme destination, même si KD a préféré signé aux Nets qu’aux Knicks. Son départ était prévisible parce qu’il n’avait plus l’air heureux à Golden State. Il faut comprendre que Durant était revenu la cible ultime des critiques du public en faisant le choix de rejoindre les Warriors. Il a pris ses deux bagues, il a grandi en tant que joueurs et il était temps d’aller voir ailleurs.

Kevin Durant casse ses haters sur sa décision de rejoindre les Warriors

Blessé au tendon d'Achille lors des finales 2019, Kevin Durant devrait faire son grand retour en 2021.