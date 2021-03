Devin Booker est-il sous-coté ? Probablement. Avec 31 victoires et 14 défaites, les Phoenix Suns sont actuellement deuxièmes à l’Ouest. Et pourtant il ne semble pas obtenir le respect qu’il mérite. Et n'est généralement pas le joueur auquel on pense quand on liste les plus gros talents de la ligue. Et pourtant...

Certes, l’arrivée de Chris Paul est une raison fondamentale de leur excellent bilan. Mais il ne faut pas oublier la fin de saison dernière réalisée par les Suns. S’ils n’ont pas réussi à arracher une qualification en playoffs, ils n’ont pas enregistré la moindre défaite dans la bulle. En grande partie grâce à leur leader qui enquille les saisons de haut niveau les unes après les autres.

Mais les critiques sont nombreuses. Et elles se sont fait particulièrement entendre ces derniers jours où il a connu quelques soirées compliquées niveau pourcentage. Avec notamment 4 matches à 25% ou moins à 3-pts. Un tout petit trou d’air eu égard à ce qu’il réalise soir après soir depuis plusieurs années.

Un utilisateur de Twitter a d’ailleurs relevé une stat vraiment impressionnante, et révélatrice du niveau de Devin Booker.

Ce sont les seuls qui ont scoré plus de points avec un True Shooting Percentage et UnAST% plus élevés que Booker quand il a la balle en main sur ces cinq dernières saisons.

Dame and Kawhi

Thats everyone thats scored more points on a higher TS% & UnAST% than Booker in high leverage situations over the last 5 seasons

Don’t doubt the bloke after a couple of rough outings

— Dom Tesoriero (@dom_tesoriero) March 28, 2021