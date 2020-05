Une finale NBA de rêve en cas de changement de format des playoffs ?

La NBA va revenir le 31 juillet prochain. Adam Silver a présenté son plan de reprise aux propriétaires des franchises et ces derniers doivent l’officialiser lors d’un vote qui aura lieu jeudi prochain. Le championnat reprendra alors sous un format assez inédit. Même si les modalités exactes de la fin de la saison restent encore à déterminer. Des playoffs sans distinction des Conférences – avec juste les 16 meilleurs bilans – étaient un temps évoqués. Pour Jerry West, ce serait la meilleure solution pour assister à une finale NBA complètement dingue.

« Pour moi, ça serait la compétition ultime », confie le Hall Of Famer en évoquant un duel entre les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. « Je ne sais pas combien de fois deux équipes de la même ville se sont vraiment défiées pour un titre. Ça serait fantastique. »

La bataille rêvée de L.A. avec deux des meilleures équipes du monde, et probablement les deux meilleurs duos sur le terrain. Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers, LeBron James et Anthony Davis aux Lakers. C’est glamour. C’est une belle histoire. Et pour la NBA, c’est évidemment super vendeur. Audiences assurées.

Mais les Milwaukee Bucks, moins sexys, ont clairement leur mot à dire. Ils figurent parmi les formations les plus talentueuses et les plus accomplis de la planète. Après, Jerry West est forcément un peu biaisé. Il a fait toute sa carrière aux Lakers, où il a aussi été dirigeant, et le voilà désormais en charge aux Clippers.