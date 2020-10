Le game 3 des Finales NBA 2020 a vu le Miami Heat réagir brillamment contre les Los Angeles Lakers. On a noté et classé les joueurs du moins impactant au plus déterminant, avec un classement basé sur la moyenne, la plupart du temps... 13. Luca Corberi Note game 3 : 1/20 Le sociopathe de l’année […]

Le game 3 des Finales NBA 2020 a vu le Miami Heat réagir brillamment contre les Los Angeles Lakers. On a noté et classé les joueurs du moins impactant au plus déterminant, avec un classement basé sur la moyenne, la plupart du temps...

13. Luca Corberi

Note game 3 : 1/20

Le sociopathe de l’année 2020. Si encore il avait atteint sa cible… Mais là le morceau de carrosserie qu’il a balancé sur la piste n’a pas du tout touché la bonne personne et il aurait pu décapiter un parfait innocent.

Crazy scenes coming out of the

FIA Karting World Championship today pic.twitter.com/erC697J9Z6 — Motorsport.com (@Motorsport) October 4, 2020

12. Julian Alaphilippe

Note game 3 : 2/20

Alaf gagne tellement de courses qu’on en oublie parfois qu’il est Français. Heureusement, la fibre patriotique ressort de temps à autre de façon spectaculaire et incontrôlable. Comme dimanche, sur la ligne d’arrivée de Liège-Bastogne-Liège, où il a levé les bras en pensant avoir gagné, sans voir Primoz Roglic, le compatriote de Luka Doncic, le gratter au sprint.

Le champion du monde avait dans tous les cas été très français en conduisant comme un chauffard juste avant d’amorcer le sprint et a été déclassé.

11. Danny Green

Note game 3 : 4,5/20

Moyenne : 6,8/20

Si les Lakers avaient été une classe de Seconde dans un lycée français, Danny Green aurait chopé un “Occupe une chaise” pour cette nouvelle prestation haut de gamme dans la ghost attitude.

10. Duncan Robinson

Note game 3 : 15/20

Moyenne : 7/20

Il n’a shooté qu’à 3/10 à 3 points, mais on a enfin vu autre chose que le petit faon effarouché qui avait parfois l’air de se demander ce qu’il foutait là. On a aimé l’énergie, l’envie et l’absence de peur. Le meilleur est à venir ?

9. Kyle Kuzma

Note Game 3 : 14/20

Moyenne : 12/20

Pendant que le peuple (enfin, internet) (enfin 9000 personnes) réclamait à ce que Kyle Kuzma ne soit pas éligible à une bague de champion NBA, le ptiot claquait son meilleur match des finales. Comme par hasard, les Lakers ont perdu.

8. Dwight Howard

Note game 3 : 12/20

Note moyenne : 12/20

Si le match s’était arrêté après 2 minutes de jeu, Dwight Howard aurait décroché un joli 20/20. Malheureusement, le basket c’est sur quatre quart-temps et 48 minutes.

7. Tyler Herro

Note game 3 : 13,5/20

Moyenne : 12,1/20

17 points avec une adresse un peu douteuse, mais une réapparition des cojones et, SURTOUT, la grimace la plus badass de toute cette saison chelou. On apprendrait que Tyler Herro s'appelle en fait Tyler Shelby, ça ne nous choquerait pas...

6. Jae Crowder

Note game 3 : 15/20

Moyenne : 12,6/20

Du bon boulot en défense sur Anthony Davis, ou du moins celui qui s'est fait passer sur AD dimanche. 12 points et 8 rebonds pour agrémenter ça. Pas besoin de faire des clés de bras au sol pour briller.

5. Kelly Olynyk

Note game 3 : 15/20

Moyenne : 13,6/20

On se demandait si Erik Spoelstra allait réussir à donner un temps de jeu digne de ce nom à Kelly Olynyk, vu que le Canadien est l’une des victimes préférées de LeBron. Il a un peu été obligé de le faire à cause des blessures d’Adebayo et Dragic. Olynyk lui a rendu sa confiance en étant une belle arme au large (3 paniers à 3 pts) et en finissant avec 17 points et 7 rebonds, en plus de quelques séquences étonnantes pour gêner Anthony Davis.

4. Rajon Rondo

Note game 3 : 12/20

Moyenne : 14,3/20

Il s'est encore montré actif et saignant en défense, au point de ne pas être si loin d'envoyer Jimmy Butler à l'hosto. Son interprétation de joueur des années 90 a au contraire motivé Butler... Offensivement, il n'a pas brillé plus que ça.

3. Anthony Davis

Note game 3 : 9/20

Moyenne : 15/20

Aïe, son interprétation de Casper risque de lui coûter cher dans une course au titre de MVP des Finales un petit peu plus hypothétique qu’il y a quelques jours… En défense, il n’a pas su gérer son problème de fautes et en attaque il n’a pris que 9 tirs en 33 minutes. Des perfs comme ça, ce n'est plus digne de son statut social.

2. LeBron James

Note game 3 : 14/20

Moyenne : 16,5/20

Sale soirée pour le “Ben Simmons 1.0 avec un tir”. Sur les chiffres bruts, il n’est pas passé loin d’un nouveau triple-double et a aidé les Lakers à constamment rester dans le match. Sur le mental et le comportement, c'était nettement moins probant.

Qu’est ce qui est passé par la tête de LeBron lorsqu’il est allé dire à Jimmy Butler que son équipe et lui étaient “dans la merde” à la fin du 1er quart-temps ? Derrière, 8 pertes de balle, un one-man show de Butler et un caprice de gamin à la Eric Cartman en sortant du terrain dans les ultimes instants alors que personne ne lui avait demandé... Au moins, grâce à lui, Jared Dudley a pu jouer 0.7 seconde dans un match des Finales NBA.

1. Jimmy Butler

Note game 3 : 20/20

Moyenne : 17,1/20

Est-ce que “Jimmy Buckets” pouvait faire un match plus thug que celui-là ? Troisième triple-double de l’histoire à 40 pts en playoffs (le 1er avec une victoire à la clé), le statut de premier joueur de l’histoire à dominer LeBron statistiquement dans les trois catégories reines sur un match des Finales NBA et une réponse du berger à la bergère (2021 sera l’année du retour des expressions has been) au King en matière de trashtalk. Le match de sa vie, tout simplement. Enfin, en attendant peut-être le game 4 vu comme le garçon a l’air remonté…