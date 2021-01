Lakers : Steve Kerr compare LeBron and co aux Warriors qui ont fait 73-9

Les Los Angeles Lakers se promènent depuis le coup d’envoi de la saison. Malgré seulement 77 jours de repos entre leur sacre et la reprise du nouvel exercice, ils ne semblent pas fatigués (à l’inverse du Miami Heat, finaliste qui accuse sérieusement le coup). Ils déroulent, tranquillement. 11 victoires en 14 matches. Sans forcer et avec un Anthony Davis qui joue avec le pied sur le frein.

Les champions en titre sont sereins. Ça se voit et ça se sent. Steve Kerr, qui y connaît quelque chose en matière de bagues (8 au total), comprend parfaitement l’état d’esprit dans lequel se trouvent LeBron James et ses camarades.

« Ils ont le confort qui vient avec le fait d’avoir gagné mais sans avoir la fatigue d’avoir décroché plusieurs titres de suite. C’est vraiment une sensation agréable. C’est dans cet état que nous étions quand nous avons sorti notre saison à 73 victoires », confie le coach des Golden State Warriors. « C’est la continuité de la saison où vous avez gagné le titre. Vous êtes au sommet. Tout le monde est content. Vous avez une confiance profonde en ce que vous faites. »

Les Lakers ne pourront pas faire aussi bien que les Warriors vu que les franchises NBA ne disputeront que 72 matches cette saison. Mais ils peuvent facilement finir à plus de 70% de victoires. Ce sont les grands favoris pour le titre. Pour la petite histoire, les Dubs avaient finalement échoué en finales en 2016… sauf que cette fois-ci, LeBron James n’est pas dans le camp d’en face.

