Les Lakers vont ressortir un maillot mythique en 2021

Les Lakers portent fièrement les couleurs mauves et ors mais il fut une époque où ils étaient tout de bleu vêtus. Une tunique unie, avec des bandes blanches au niveau du col. Un uniforme mythique. Très beau, au passage. Et ce maillot à l’ancienne, que portaient notamment Jerry West et ses coéquipiers, va revenir à la mode l’an prochain. Parce que la franchise californienne en fera son jersey vintage pour l’exercice 2020-2021.

Rumor: The Lakers will rock their throwback blue jerseys during the 2021 season. (h/t @sportslogosnet) pic.twitter.com/W5jjubjsVp — Legion Hoops (@LegionHoops) September 28, 2020

Ce maillot est vraiment magnifique. On a hâte de voir LeBron James, Anthony Davis et compagnie briller avec. Surtout s’ils se retrouvent éventuellement dans la peau du champion en titre qui repart en conquête.