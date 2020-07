Le forfait de Rajon Rondo pour les deux prochains mois pose forcément des problèmes à Frank Vogel. En l'absence du vétéran, victime d'une fracture du pouce (après celle du moral quand il a vu que sa chambre d'hôtel n'était pas 5 étoiles), les Los Angeles Lakers n'ont plus vraiment de meneur "à l'ancienne", capable un chef d'orchestre exclusivement concentré sur la passe. LeBron James est de facto le point guard des Angelenos, mais derrière lui, c'est un peu vide.

Ce coup du sort poussera-t-il les Lakers à inviter quelqu'un d'autre à même de faire le job dans la bulle ? Difficile à dire, mais on est au moins sûrs que certains joueurs sont prêts à venir dépanner. L'un d'entre eux a même l'air parfaitement au taquet.

Que sont-ils devenus ? Les Heatles de LeBron James

Mario Chalmers, ancien coéquipier et souffre-douleur de LeBron James au Miami Heat, a lâché un petit commentaire sur Instagram pour prévenir de sa disponibilité.

"On dirait bien que les Lakers ont besoin d'un autre meneur... J'attends patiemment et je continue de bosser", a placé Mario Chalmers, 34 ans et hors des parquets de NBA depuis 2018 et un passage aux Memphis Grizzlies.

Le chouchou de Barack Obama n'est en revanche pas du tout resté inactif. L'année dernière, il a remporté la Ligue des champions avec Bologne et s'est engagé récemment avec l'AEK Athènes.

En soi, ça ne semblerait pas être un mauvais choix. Chalmers connaît bien LeBron James et il a gagné en maturité depuis son aventure floridienne. Ajouter un élément d'expérience - et moins imprévisible que JR Smith et Dion Waiters, les deux dernières recrues - aurait du sens.