Les Lakers ont déjà une cible pour remplacer Danny Green

Les champions en titre ont dégainé les premiers. Les Los Angeles Lakers devraient récupérer Dennis Schröder le soir de la draft, après avoir expédié leur 28ème choix au Oklahoma City Thunder. Danny Green serait lui aussi inclus dans le deal pour respecter l’équilibre des salaires.

Dennis Schröder aux Lakers, fin de l’aventure pour Rondo ?

Si l’opération est intéressante pour les Californiens, qui mettent la main sur l’un des meilleurs sixièmes de la ligue, elle pourrait tout de même pousser vers la sortie deux vétérans : Rajon Rondo (en supposant qu’il ne reste pas à L.A.) et donc Green. Le successeur du meneur est déjà en place puisque l’Allemand débarque.

Mais les Lakers ont aussi une piste pour remplacer leur arrière « 3 and D. » Selon Marc Stein du New York Times, ils s’intéresseraient à Wesley Matthews. C’est une alternative pour renforcer le backcourt dans un style similaire.

Milwaukee’s Wesley Matthews will decline his $2.7M player option for the 2020-21 season and become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020