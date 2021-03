Pas de trade pour LaMarcus Aldridge, pourquoi ça fait les affaires des contenders

Les San Antonio Spurs veulent se débarrasser de LaMarcus Aldridge mais ils pourraient tout simplement le libérer via un buyout.

LaMarcus Aldridge ne portera plus les couleurs des San Antonio Spurs. Ça, c’est acquis. L’ancien All-Star est en fin de contrat et il ne rentre plus dans les projets de la franchise, qui s’apprête à tourner écrire une nouvelle page de son histoire en se construisant autour des jeunes Dejounte Murray, Keldon Johnson ou encore Lonnie Walker IV.

La franchise est donc prête à le laisser rejoindre une autre équipe. Mais il reste à savoir comment. L’idéal serait de mettre en place un transfert pour récupérer une contrepartie, même mineure. Aldridge va fêter ses 36 ans en juillet mais il marque encore 13,7 points par match. Sauf qu’avec un salaire de 24 millions la saison, trouver un échange tout en respectant l’équilibre des salaires paraît bien compliqué.

Les Boston Celtics peuvent théoriquement « absorber » ses émoluments avec leur trade exception. Mais ils préféreront sans doute garder ce précieux atout pour un joueur un peu plus productif (Harrison Barnes ?). Le Miami Heat peut aussi proposer les contrats expirants de Meyers Leonard et Kelly Olynyk. Mais même les Floridiens ne seraient pas vraiment enclins à se séparer de leurs deux intérieurs de devoir pour LaMarcus Aldridge.

Du coup, les Spurs pourraient rester dans l’impasse. Et le scénario le plus probable prend désormais la forme d’un buyout, après la deadline. Ça peut faire l’affaire de plusieurs contenders. En effet, les Los Angeles Clippers ou Lakers – mais aussi les Portland Trail Blazers – pourraient entrer dans la course en signant le vétéran au montant minimum sans lâcher le moindre asset.

LaMarcus Aldridge, une piste plus sérieuse que les autres ?