Pour LaMelo Ball, l'Australie n'était qu'une étape vers la NBA. Une saison, en partie tronquée par une blessures, et quelques prestations très intéressantes pour se distinguer auprès des scouts et des franchises américaines. C'est dans cette optique que le plus jeune frère de Lonzo Ball s'était engagé avec les Hawks, une équipe de NBL, le championnat local. Il y a compilé 17 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne. Et maintenant, il s'est barré. Avant la fin de la saison. Le meneur est blessé au pied et il a préféré rejoindre son pays natal. Seul hic, il a quitté l'Australie sans même prévenir ses coéquipiers ou son coach selon ABC News.

Le Président du club s'est un peu plaint dans la presse. Une attitude un peu limite, même si nous avons là uniquement la version de l'équipe et non celle du joueur. Qui qu'il en soit, LaMelo Ball sera sans doute drafté très haut d'ici quelques mois. L'Australie ne sera plus qu'un lointain souvenir.